Путин поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

Президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МЧС. Он поблагодарил спасателей за нелегкую и рискованную службу россиянам.

«Уважаемые товарищи. Дорогие ветераны. Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем спасателя. И прежде всего хочу поблагодарить за нелегкую, напряженную, рискованную службу», — сказал глава государства в своем видеообращении.

Он добавил, что спасатели достойно, честно и добросовестно решают огромный массив важных задач. Путин отметил, что в 2021 году сотрудникам МЧС пришлось бороться с последствиями паводков и пожаров, а также противостоять пандемии.

«Хочу вновь подчеркнуть — по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач, наши спасатели — среди лучших. Вы задаете стандарты для ваших коллег в всем мире», — заявил президент.

Лидер страны также напомнил о погибших спасателях, в числе которых оказался министр ГО и ЧС Евгений Зиничев, а также горноспасатели, спустившиеся за шахтерами в «Листвяжную» в Кемеровской области. Путин подчеркнул, что память о погибших навечно сохранится в почетных списках лучших бойцов МЧС.

Президент еще раз поздравил спасателей с профессиональным праздником и наступающим Новым годом.