Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, а также изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем сотрудника органов следствия.

Российский лидер поблагодарил следователей за их трудную, напряженную и ответственную службу. Путин назвал ее значимой для всей страны и всех россиян.

«Следователь сегодня должен обладать самыми современными компетенциями, постоянно углублять свои знания и навыки, изучать новейшие методики расследования, чтобы отвечать на вызовы бурной технологической эпохи, в том числе эффективно распутывать сложные цепочки преступлений в цифровом пространстве, защищать права, свободы людей от киберпреступности», — заявил Путин в поздравлении, которое транслировал «Россия 24».

Следственный комитет России, а также соответствующие подразделения в структуре МВД и ФСБ играют значимую роль в борьбе с преступностью и коррупцией, защищают закон, интересы государства, общества и человека, отметил президент.

По словам главы российского государства, для такой работы необходимы такие качества, как твердость и проницательность, безупречная честность и верность долгу.

Во все времена, как подчеркнул Путин, важна грамотная и кропотливая работа следователя, его самостоятельность в принятии процессуальных решений. От этого прямо зависит справедливость и обоснованность наказания преступника, а также исключение рисков следственной и судебной ошибки в отношении законопослушных людей, отметил президент.