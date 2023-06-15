Общество 15 июня 2023, 09:32 Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем, назвав его дорогим другом Путин телеграммой поздравил Си Цзиньпина с 70-летием Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава российского государства в поздравлении отметил, что Китай под руководством Си Цзиньпина добился впечатляющих успехов в экономике и внешней политике, а переизбрание председателя КНР говорит о высоком авторитете и широкой поддержке внутри страны.

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Путин высоко оценил усилия Си Цзиньпина по упрочению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и КНР. Президент напомнил о мартовском визите китайского лидера в РФ. Он отметил, что эти переговоры придали «мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях», а также выразил надежду на продолжение диалога и совместной работы.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», — сказано в телеграмме.

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 21 марта. По их итогам МИД Китая заявил о намерении укреплять связи с Россией. В ведомстве отметили, что все намеченные в ходе переговоров планы стороны сейчас реализуют.