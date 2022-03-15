Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркмении

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и с избранным главой республики Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил президента Туркмении за личный вклад в развитие двусторонних отношений стран. Он также выразил уверенность в том, что Гурбангулы Бердымухамедов на посту председателя верхней палаты парламента будет и дальше способствовать тому, чтобы Россия и Туркмения укрепляли свое стратегическое партнерство.

Президент России также поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на выборах главы Туркмении, которые состоялись 12 марта. Он пожелал ему успехов на этой должности.

По данным ЦИК Туркмении, итоговая явка на президентских выборах в республике составила 97,12%. На участках за рубежом проголосовали 90,93% избирателей. Голосование началось в 07:00 12 марта на 2577 избирательных участках. В общей сложности были зарегистрированы 3 459 790 избирателей.

Перед выборами Гурбангулы Бердымухамедов заявлял, что нужно дать дорогу во власть молодым руководителям, и заявил, что принял «непростое решение о себе».