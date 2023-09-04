Общество 04 сентября 2023, 20:16 Путин поздравил сборную России с триумфальным выступлением на олимпиаде по информатике Путин: успех России на олимпиаде по информатике подтвердил высокий уровень школы unsplash.com

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Успех сборной России на олимпиаде по информатике в Венгрии подтвердил высокий уровень отечественной школы, заявил президент РФ Владимир Путин. Его телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства поздравил членов сборной Гимрана Абдудлина, Валерия Родионова, Ивана Пискарева и Антона Степанова с триумфальным выступлением на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. На мероприятии участники показали глубокие знания, способность творчески мыслить, а также исключительную самоотдачу, отметил Путин.

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«Ваш успех вновь подтвердил высокий уровень отечественной школы информатики», — подчеркнул президент.

Глава государства поблагодарил учителей, родителей и наставников сборной. По его словам, искренняя поддержка этих людей помогла одержать победу на олимпиаде. Путин пожелал участникам мероприятия удачи, новых достижений и всего самого доброго.

Среди тех, кто завоевал две золотые медали на олимпиаде, были московские школьники, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.