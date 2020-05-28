Путин поздравил с праздником пограничников

Сегодня, 28 мая, отмечается День пограничника. Президент Владимир Путин поздравил сотрудников погранслужбы с их профессиональным праздником.

«Самые добрые слова вашим родным и близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность родины и наших граждан», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что российская пограничная служба имеет богатую и славную историю. Президент подчеркнул, что в год 75-летия Победы нельзя не вспомнить подвиг пограничников, которые вступили в бой 22 июня 1941 года. Кроме того, глава государства выделил и нынешнюю службу.

«В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке», — отметил Путин.

Президент напомнил, что сейчас существует немало угроз и рисков, поэтому перед пограничниками стоят серьезные задачи. Сотрудники погранслужб не должны допускать, чтобы в страну попадали террористы или бандиты. Кроме того, необходимо пресекать наркобизнес и случаи нелегальной миграции.

«А для этого — последовательно развивать пограничную инфраструктуру, наращивать оперативные, технические, кадровые возможности. Уверен, что вы будете и впредь достойно выполнять свои обязанности, честно, на совесть служить России», — заключил лидер страны.

День пограничника отмечается в России каждый год 28 мая. Пограничная охрана РСФСР была создана декретом Совнаркома 28 мая 1918 года.