Путин поздравил российских спортсменов с профессиональным праздником

«Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения работникам физической культуры и спорта — тем, кто выполняет востребованную, благородную миссию: приобщает граждан, особенно молодежь, к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни, кто подвижнически трудился и продолжает служить во славу отечественного спорта», — говорится в послании российского лидера.

Путин отметил, что в этом году День физкультурника проходит одновременно со Всероссийским олимпийским днем, который приурочен к 40-летней годовщине Олимпиады-80 в Москве. По словам президента, совершенствования спортивной инфраструктуры, подготовка подготовке тренеров, развитие спорта высших достижений и массового спорта — это безусловный приоритет для России.

День физкультурника в России официально отмечают во вторую субботу августа с 1980-х годов, однако широкое распространение праздник получил еще в 1920-е годы.