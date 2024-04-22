Общество 22 апреля 2024, 14:47 Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Путин: еврейская община вносит вклад в укрепление межнационального диалога РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмму с обращением главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Путин отметил, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога. Традиционно Песах начинается с заходом солнца 22 апреля.

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«Поздравляю с праздником Песах российских евреев. <...> Еврейская община России вносит вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в стране, заботится о сбережении семейных, незыблемых духовно-нравственных ценностей», — подчеркнул он.

Президент добавил, что община принимает активное участие в благотворительности, делах милосердия, просвещении и воспитании молодежи. Он напомнил, что Песах символизирует торжество идеалов справедливости и добра.

Песах отмечают в память о библейском событии — исходе еврейского народа из Египта.