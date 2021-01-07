Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством во время визита в церковь в Новгородской области.

«Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас и надежды на лучшее. Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах. С праздником! С Рождеством!» — сказал Путин. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава государства накануне поздно вечером приехал на остров Липно под Великим Новгородом, чтобы принять участие в рождественском богослужении в церкви Николы на Липне.

Мира и любви пожелал губернатор Московской области Андрей Воробьев жителя региона в своем поздравлении с Рождеством. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с праздничного богослужения в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего женского монастыря.

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отметят его в ночь на 7 января. Накануне, 6 января, православные верующие отмечают сочельник.