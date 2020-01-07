Путин поздравил россиян с Рождеством
«В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравлении, которое опубликовал сайт Кремля.
Путин отметил, что в этот праздник сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости. Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют созидательную роль в укреплении духовно-нравственных основ общества, воспитании молодежи и сбережении исторического и культурного наследия.
Глава российского государства в Рождественскую ночь приехал на службу в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга. Праздничную литургию совершил настоятель собора Николай Брындин. Путин подарил ему Тихвинскую икону Божией Матери, а взамен получил икону Казанской Божией Матери.