Путин поздравил россиян с Рождеством

Православные россияне встретили Рождество. Президент России Владимир Путин поздравил с жителей страны с праздником и пожелал всем здоровья и благополучия.

«В светлые рождественские дни миллионы людей во всем мире испытывают радость и душевный подъем, особые чувства приобщения к многовековым традициям, передающимся из поколения в поколение», — говорится в поздравлении, которое опубликовал сайт Кремля.

Путин отметил, что в этот праздник сердца наполнены любовью, верой в торжество добра и справедливости. Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России играют созидательную роль в укреплении духовно-­нравственных основ общества, воспитании молодежи и сбережении исторического и культурного наследия.

Глава российского государства в Рождественскую ночь приехал на службу в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга. Праздничную литургию совершил настоятель собора Николай Брындин. Путин подарил ему Тихвинскую икону Божией Матери, а взамен получил икону Казанской Божией Матери.