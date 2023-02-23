Общество 23 февраля 2023, 00:47 Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества Президент России Путин поздравил ветеранов ВОВ и участников СВО с 23 февраля РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, личный состав и гражданский персонал Вооруженных Сил, участников спецоперации, добровольцев и всех граждан страны. Поздравительное видеообращение опубликовано на официальном сайте президента.

Глава государства отметил, этот день символизирует крепкую связь всех поколений защитников Отчизны. В празднике выражается глубокая признательность всем, кто сражался с врагом за родную землю, с честью проходя через любые испытания.

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В своем поздравлении Путин уделил особое внимание обороноспособности страны в настоящие дни.

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«Современные, эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета страны, гарантия её стабильного развития, её будущего. И потому укреплению обороноспособности мы, как и прежде, будем уделять приоритетное внимание», — заявил он.

Президент добавил, что российские войска будут активно «насыщать передовой техникой» — ударными системами, средствами разведки и связи, беспилотниками и артиллерийскими установками.