Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования в России | 360°

Общество 02 октября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Путин отметил рост престижа среднего профессионального образования в России Путин: в России растет престиж среднего профессионального образования РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем среднего профессионального образования. На государственном уровне в стране праздник отмечают впервые, сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что в России по праву гордятся историей отечественного профессионально-технического образования и его традициями, которые насчитывают десятилетия.

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«Труженики промышленных предприятий внесли огромный вклад в индустриальное развитие нашей страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного народного хозяйства», — сказал он.

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Путин обратил внимание, что в стране продолжают прикладывать усилия для повышения авторитета рабочих профессий, модернизируют колледжи и техникумы, формируют стандарты подготовки квалифицированных кадров. Благодаря этому, по его словам, престиж среднего профессионального образования в последние годы значительно вырос.

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