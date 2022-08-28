Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

«В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России», — говорится в сообщении.

По словам главы государства, нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности вносит большой вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности России.

Ранее на портале правовой информации появился указ об утвержденных Путиным социальных выплатах для жителей республик Донбасса и Украины. Беженцы, инвалиды и другие категории граждан будут ежемесячно получать выплаты в размере 10 тысяч рублей.