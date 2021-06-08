Путин поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником

Любовь к ближнему, милосердие, поддержка нуждающихся — эти принципы скрепляют многовековую историю российского народа, являются ее духовной основой. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с работниками социальной сферы.

Он поздравил их с профессиональным праздником — Днем социального работника. Глава государства напомнил, что ровно 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением Петра I в России на государственном уровне началось создание системы социальной защиты.

«При этом, конечно же, сами ценности милосердия, любви к ближнему, поддержки нуждающихся связывают, скрепляют всю многовековую историю нашего народа. Составляют духовную основу традиционных религий России», — сказал Путин. Его слова приведены на сайте Кремля.

Он поблагодарил социальных работников за великодушие, отзывчивость, сердечность. За работу во благо своих подопечных. Российский лидер отметил действия соцработников во время эпидемии коронавируса. Он выразил уверенность, что каждый россиянин осознал важность труда людей из этой сферы.