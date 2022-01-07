Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Путин поздравил соотечественников с Рождеством
Праздник Рождества имеет особый нравственный смысл и объединяет людей высоких духовных идеалов. Президент РФ Владимир Путин выступил с поздравлением россиян, его слова приводит официальный сайт Кремля.
«Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего», — заявил Путин.
Президент отметил, что Рождество — один из главных праздников, который помогает чтить семейные традиции и ценности, которые переходят из поколения в поколение.
«Огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи вносят Русская православная церковь, другие христианские конфессии России», — сказал Путин.
Он добавил, что благодаря этой деятельности идет важный диалог между религиями, развиваются благотворительные инициативы.
Ранее стало известно, что Путин встретил Рождество в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.