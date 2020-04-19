Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями по случаю праздника Воскресения Христова. Он отметил, что вера скрепляет людей и помогает выстоять в моменты тяжелых испытаний.

«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», — говорится в заявлении президента.

Путин указал, что РПЦ вместе с другими христианскими конфессиями сегодня, как и во все времена, служит для укрепления духовных, нравственных основ социума, а также приумножения исторического и культурного достояния России. Церковь и воспитывает подрастающее поколение, упрочняет институт семьи.

Глава государства также подчеркнул большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских организаций и их волонтеров. «В этот светлый, праздничный день от души желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего», — заключил в поздравлении Путин.

Ранее стало известно, что президент проведет Пасху в своей резиденции в Ново-Огарево.