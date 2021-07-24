Путин поздравил победивших на Международной олимпиаде по физике российских школьников

Президент России Владимир Путин поздравил школьников, которые заняли первое место на Международной олимпиаде по физике. Мероприятие прошло в Литве на базе Вильнюсского университета.

Школьники писали олимпиаду дистанционно. Участники из России — на базе МФТИ.

Победителями стали пять молодых людей из Москвы и Долгопрудного.

«Искренне рад, что российская команда вновь продемонстрировала высочайший уровень подготовки, убедительно подтвердила лидерские позиции отечественной школы физики», — процитировали на Путина на сайте.

Также президент отметил их трудолюбие и упорство и поблагодарил наставников победителей.

Матвей Князев и Денис Исмагилов — ученики подмосковного Физтех лицея имени Капицы.

Ранее Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах. Глава государства сообщил об уникальных и беспрецедентных предложениях по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.

Российский лидер выразил надежду, что после посещения премьером Дальнего Востока удастся окончательно сформулировать предложения и в итоге их реализовать.