Путин поздравил педагогов с Днем учителя

Праздник для наставников. Как в России и мире отмечают День учителя Подробнее

Путин отметил, что для каждого россиянина День учителя — это возможность поблагодарить своих наставников. В этот день можно сказать теплые слова тем людям, которые преподавали важные уроки доброты и честности, а также помог выбрать цель в жизни.

«Педагогическое мастерство и мудрость, всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идете вперед», — сказал он.

Президент подчеркнул, что именно от профессионализма педагогов зависит, могут ли российские школы оставаться одними из лучших в мире и соответствовать современным требованиям.

«Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень многое сделаете в будущем. Желаю вам успехов. С Днем учителя!» — завершил Путин свое поздравление.