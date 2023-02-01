Общество 01 февраля 2023, 09:45 Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Президент России Путин поздравил патриарха Кирилла с 14-й годовщиной интронизации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, подчеркнув важную роль Русской православной церкви в укреплении идеалов и нравственных ценностей, а также поддержке российских военных. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите самые сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации. Вы являете собой пример служения церкви, Отечеству и людям. Глубокое уважение Вам снискали забота о благополучии граждан России и высокая подвижническая миссия», — говорится в телеграмме.

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Путин отметил, что РПЦ помогает нуждающимся во внимании и милосердии, направляет свои силы на укрепление в обществе патриотических и нравственных ценностей.

«В нынешнее время, когда Россия столкнулась с серьезными вызовами, церковь осталась со своим народом и делит с ним все тяготы», — сказано в сообщении президента.

Ранее Кирилл призвал приходы РПЦ активизировать работу по сбору помощи участникам специальной операции на Украине.