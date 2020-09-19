Путин поздравил оружейников России с профессиональным праздником

В России 19 сентября отмечают День оружейника. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником.

«Во многом благодаря вашей созидательной энергии и ответственному отношению к поставленным задачам отечественная оборонная отрасль обладает значительным инновационным, технологическим потенциалом и по праву занимает лидирующие позиции на мировых рынках вооружения», — говорится в поздравительной телеграмме, которую опубликовал сайт Кремля.

Путин выразил уверенность, что работники отрасли и дальше будут трудиться на благо России и народа.

Накануне на заседании Военно-промышленной комиссии российский лидер заявил, что в России производят уникальное вооружение, которое в каких-то случаях не имеет аналогов в мире. Об этом пишет RT. Путин отметил, что в планах государства укрепление кадрового потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса.