Путин поздравил окончивших вузы студентов

Всероссийский выпускной для студентов вузов проведут 10 июля. С окончанием учебы молодых людей поздравил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что для выпускников начинается совершенно новый этап. Многое будет зависеть от них самих. Слова Путина привела газета «Известия».

«Многое, практически все, будет зависеть от вас самих, где вы сами будете ставить перед собой задачи, определять планку своих будущих достижений и, уверен, сумеете добиться очень многого», — сказал российский лидер.

В 2021 году студенческий выпускной проведут под девизом «С наукой в сердце». В современном мире, заметил Владимир Путин, важно постоянно искать и получать новые знания и навыки. Необходимо быть в курсе передовых решений в профессиональной сфере и уметь применять их на практике.

Глава государства пообещал и дальше развивать системы и платформы, помогающие расти профессионально. Власти будут поддерживать идеи молодых специалистов и их инициативы, в том числе общественные и добровольческие.

Отдельно Путин поздравил наставников выпускников и отметил «огромный, очень значимый труд» преподавательского состава в интересах будущего России. Окончившим вузы студентам он пожелал удачи.

Всероссийский выпускной пройдет 10 июля в онлайн-формате из-за пандемии, сообщили в Минобрнауки. Ведомство запланировало различные акции и конкурсы, для выпускников устроят встречи с бизнесменами, учеными и политиками. Трансляцию праздника начнут в 13:00 по московскому времени.