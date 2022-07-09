Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Обращение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что праздник Курбан-байрам знаменует паломничества к древним исламским святыням и несет в себе глубокий нравственный, духовный смысл. Этот праздник служит единению людей, сохранению ценностей любви, добра и милосердия, подчеркнул президент.

«Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков», — добавил глава государства.

Он указал на то, что такая деятельность имеет огромную роль для поддержки межнационального мира и согласия в обществе. Свое обращение Путин завершил пожеланиями здоровья, успехов, счастья и благоденствия.