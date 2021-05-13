Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию», — отметил президент.

В поздравлении Путин подчеркнул, что последователи ислама в России всегда с уважением относились к многовековым историческим, религиозным и культурным традициям предков. Он заявил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны и взаимодействуют с государственными и общественными структурами, а также занимаются благотворительными, просветительскими и образовательными инициативами.

«И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», — заключил он.

Ураза-байрам — это праздник разговенья, который означает завершение строгого поста в священном месяце Рамадан. Праздник длится три дня. Для исповедующих ислам Ураза-байрам является вторым по важности праздником после Курбан-байрама. День, на который выпадает Ураза-байрам, в национальных республиках объявляется выходным.

В Москве количество мусульман, которые примут участие в праздновании Ураза-байрама, может превысить 250 тысяч человек.