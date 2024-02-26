Общество 26 февраля 2024, 11:26 Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования в Белоруссии Путин: результаты волеизъявления в Белоруссии показали поддержку курса страны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой патриотических сил республики. Обращение главы государства появилось на сайте Кремля.

Путин обратил внимание на высокую явку избирателей и результаты народного волеизъявления в Белоруссии.

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По его оценке, эти показатели наглядно подтвердили широкую поддержку проводимого под руководством Лукашенко курса на гармоничное социально-экономическое развитие Белоруссии, внутриполитической стабильности в республике и продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

«Рассчитываем, что новые народные избранники в составе палаты представителей Национального собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами», — добавил президент России.

Также глава государства пожелал белорусскому коллеге здоровья и успехов в государственной деятельности.