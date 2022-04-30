Путин поздравил Киркорова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил известного исполнителя, актера и композитора Филиппа Киркорова с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

30 апреля музыканту исполнилось 55 лет.

«Желаю Вам здоровья, покорения новых творческих высот и вдохновения», — говорится в телеграмме.

Также президент отметил, что Киркоров добился успеха как актер, продюсер, композитор, однако любовь народа ему принесли замечательные песни.

«Популярность вы заслужили как талантливый эстрадный артист. Российские поклонники, как и за рубежом, ценят Вас за преданность своей аудитории, неповторимую манеру исполнения и прекрасные вокальные данные», — сообщил Путин в телеграмме.

За свою карьеру Киркоров восемь раз выиграл премию «Овация» и пять раз — награду World Music Awards. За роль в кинокартине «Вечера на хуторе близ Диканьки» Киркоров стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» на кинофестивале «Кинотавр».

Ранее Киркоров признался, что в 25 лет влюблялся во многих известных певиц. Однако потом признался, что виной этому был телевизор, который выставлял женщин в лучшем свете.