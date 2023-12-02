Общество 02 декабря 2023, 18:57 Путин поздравил юристов с профессиональным праздником РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил юристов с профессиональным праздником. Юридическая поддержка играет важную роль в социальной сфере, развитии бизнеса и общественных организаций, заявил глава государства на церемонии награждения Высшей юридической премией «Юрист года» в Москве. Его процитировало РИА «Новости».

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей», — отметил Путин.

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Он также выразил надежду на то, что профессионалы продолжат развивать нормативно-правовую базу и совершенствовать правовую культуру в обществе.

Ранее российский лидер отметил, что страна продолжит выполнять обязательства в сфере прав человека, несмотря на выход из некоторых международных институтов. Он добавил, что России пришлось покинуть часть структур из-за их предвзятости.