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    17 сентября 2020, 12:43

    Путин поздравил индийского премьера с юбилеем

    Артур Блянихов

    Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с его 70-летним юбилеем. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

    По словам Путина, под руководством Моди Индия успешно движется по пути научно-технического и социально-экономического развития.

    Российский президент отметил личный вклад премьер-министра в «укрепление особо привилегированного стратегического партнерства» между РФ и Индией.

    «Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — заключил Путин.

    Новости SMI.FM