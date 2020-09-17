Путин поздравил индийского премьера с юбилеем
Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с его 70-летним юбилеем. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам Путина, под руководством Моди Индия успешно движется по пути научно-технического и социально-экономического развития.
Российский президент отметил личный вклад премьер-министра в «укрепление особо привилегированного стратегического партнерства» между РФ и Индией.
«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — заключил Путин.