Путин поздравил индийского премьера с юбилеем

По словам Путина, под руководством Моди Индия успешно движется по пути научно-технического и социально-экономического развития.

Российский президент отметил личный вклад премьер-министра в «укрепление особо привилегированного стратегического партнерства» между РФ и Индией.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — заключил Путин.