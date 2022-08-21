Путин поздравил ФМБА с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Федерального медико-биологического агентства с 75-летием создания. Телеграмму главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие годы агентство выросло в крупную и современную структуру с серьезным производственным, кадровым и научным потенциалом.

«Благодаря работе агентства выстроена система охраны населения закрытых административно-территориальных образований и людей, занятых на стратегически важных предприятиях российской экономики», — говорится в телеграмме Путина.

Российский лидер подчеркнул, что нынешний коллектив ФМБА расширяет сферу своей ответственности, успешно решает поставленные задачи, бережет и развивает традиции своих предшественников.

По словам Путина, ключевыми направлениями работы агентства являются продолжение слаженной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, водолазная, морская и спортивная медицина, координация деятельности Центра крови и медико-санитарное обеспечение работников более чем 700 организаций с опасными условиями труда.

«Отмечу также помощь, оказываемую агентством жителям Донбасса в составе медицинских мобильных отрядов», — заключил Путин.

Ранее руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила о скором создании ПЦР-тестов для выявления всех известных науке вирусов.