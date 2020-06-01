Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка

Президент России Владимир Путин поздравил детского омбудсмена Анну Кузнецову с рождением сына. Мальчик стал седьмым ребенком в семье.

Владимир Путин поздравил Кузнецову во время онлайн-встречи с омбудсменом и с многодетными семьями, которые получили орден «Родительской славы».

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье — сына. От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России. Успехов вам, благополучия и счастья Владимир Путин.

Онлайн-встреча состоялась в честь Международного дня защиты детей. Во время трансляции президент поздравил праздником и поблагодарил всех, кто воспитывает подрастающее поколение и заботится о нем. Речь идет как о родителях, бабушках и дедушках, так и об учителях, врачах и социальных работниках.

В ходе встречи глава государства также подчеркнул, что неслучайно во время обсуждения поправок в Конституцию страны, граждане часто предлагали именно изменения, связанные с защитой и поддержкой семьи — эти идеи вошли в список самых востребованных среди россиян.

Кроме того Владимир Путин заявил о необходимости закрепить в главном законе страны заботу о подрастающем поколении как безусловный приоритет государства. Он отметил, что эта поправка будет актуальна не только сегодня, но и долгие десятилетия в будущем.

В этом году Международный день защиты детей проходит по большей части в онлайн-формате. Как и другие массовые мероприятия, традиционные праздничные концерты пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.