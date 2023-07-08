08 июля 2023, 11:06
Искренняя увлеченность делом и незаурядное мастерство. Путин поздравил актера Дмитрия Певцова с юбилеем
Кремль: президент России Путин поздравил актера Певцова с 60-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием народного артиста, известного актера Дмитрия Певцова с днем рождения. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля.
Певцову 8 июля исполнилось 60 лет.
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«Благодаря искренней увлеченности любимым делом, незаурядному актерскому мастерству и таланту вы покорили сердца многочисленных почитателей кинематографа и театра, добились большого творческого и профессионального успеха», — говорится в сообщении.
Глава государства также отметил активную гражданскую позицию Певцова.
«Ваша активная гражданская позиция заслуживает глубокого уважения, как и востребованная работа на педагогическом и общественном поприще», — добавил президент.
Путин пожелал Певцову воплощения в жизнь намеченных планов, здоровья и вдохновения.
Певцов известен российским зрителям по ролям в картинах «Бандитский Петербург», «Турецкий гамбит», «Контракт со смертью» и других.
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