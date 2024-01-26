Общество 26 января 2024, 11:14 Путин потребовал отчет о выплатах семьям погибших участников СВО Путин поручил Минобороны отчитаться от выплатах СОГАЗ семьям военных РИА «Новости»

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Минобороны России проанализирует и отчитается о страховых выплатах родственникам погибших военнослужащих. Президент Владимир Путин поручил сделать это к апрелю. Распоряжение опубликовали на сайте Кремля.

«Провести анализ осуществления акционерным обществом „СОГАЗ“ выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции», — поручил он.

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Ответственным за исполнение Владимир Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу. Ему предстоит подготовить отчет к 1 апреля 2024 года. Президент также поручил внести изменения в закон о статусе ветерана и рекомендовал регионам при назначении собственных выплат учитывать родственников, которые жили в других субъектах федерации.

Владимир Путин дал эти поручения по итогам встречи с членами семей погибших солдат в Ново-Огареве 7 января. Он пообещал, что государство окажет им должную поддержку.