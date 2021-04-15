Путин потребовал избавиться от абсурдных правил и требований в социальной сфере

Некоторые требования в социальной сфере являются бессмысленными и даже абсурдными. И от таких вещей надо решительно избавляться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив.

«Нужно решительно убирать бессмысленные, абсурдные требования, нормы и правила в социальной сфере, подчас унижающие людей», — потребовал Путин.

Отдельное внимание президент обратил на необходимость избавиться от странных правил и требований, с которыми могут сталкиваться граждане, когда хотят получить ту или иную социальную услугу.

На встрече планируется обсудить вопросы повышения доступности и улучшения качества госуслуг в образовании, здравоохранении, сфере трудоустройства и социальной защиты, сообщило РИА «Новости».