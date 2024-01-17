Общество 17 января 2024, 15:53 Путин потребовал довести до конца вопрос с новыми пунктами пропуска на Дальнем Востоке Путин: вопрос с пунктами пропуска на Дальнем Востоке надо довести до конца РИА «Новости»

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Вопрос о новых пунктах пропуска на Дальнем Востоке необходимо довести до конца, заявил президент Владимир Путин. Отдельно он подчеркнул, что все бюрократические процедуры важно решить максимально быстро.

«Им нужно товар тащить за сотни километров в Приморский край и [другие точки], поэтому это нужно, конечно, довести до конца, тем более, что наши партнеры с той стороны границы тоже просят об этом и поддерживают. Все заинтересованы. Нужно наши бюрократические проблемы преодолеть как можно быстрее», — указал глава государства на совещании с членами правительства.

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Ранее Путин, подводя итоги визитов в Хабаровский край и на Чукотку, отмечал, что развитие Дальнего Востока удалось сдвинуть с мертвой точки.

По его оценке, местные власти реализуют многовекторную программу, связанную с развитием региона. Эта работа продолжится, но видимые результаты есть уже сейчас. Самый трудный этап уже пройден, указал президент.