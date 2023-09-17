Общество 17 сентября 2023, 10:04 Путин поставил задачу усилить раскрытие потенциала лесопромышленных предприятий Путин: необходимо усилить раскрытие потенциала лесопромышленных предприятий РИА «Новости»

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Лесной комплекс играет важную роль в экономике России и вносит значимый вклад в развитие регионов, а также в укрепление безопасности в сфере экологии. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня работников леса.

Глава государства поздравил специалистов с профессиональным праздником, отметив, что они по праву гордятся историей своей отрасли.

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Отметил президент и результаты работы многих поколений их предшественников — представителей разных специальностей, заложивших трудовые традиции и давших пример рачительного отношения к «зеленому фонду». Последний действительно является национальным достоянием России, указал Путин.

«Сегодня необходимо сконцентрировать усилия на раскрытии значительного технологического, инвестиционного потенциала лесопромышленных предприятий», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, по его словам, важно насытить внутренний рынок качественной и конкурентоспособной отечественной продукцией глубокой переработки.

«И конечно, нужно совершенствовать систему лесоохранных мер, особое внимание уделять просветительским программам», — добавил он.