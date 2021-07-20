Путин посмотрел летную программу с участием новейшей авиатехники на МАКС-2021

Президент России Владимир Путин приехал на авиасалон МАКС-2021 в день его открытия. Он посмотрел получасовую летную программу, в которой участвовали новые отечественные самолеты и вертолеты.

Как пишет ТАСС, сначала в небо поднялась группа военных вертолетов Ка-32А11ВС, «Ансат», Ка-226, Ка-62, Ми-35М, Ка-52, Ми-28НМ, Ми-171А2, Ми-17В-5, Ми-38Т и Ми-26Т2В. Потом летчики пролетели на Ка-62, Ка-52 и Ми-28НМ.

После вертолетов зрители впервые увидели в деле региональный пассажирский Ил-114. Его поставки начнутся в 2023 году. Вслед за ним в небе появились МС-21-300 и МС-21-310, оснащенный российскими двигателями ПД-14. Завершили программу пролетами истребителя пятого поколения Су-57, истребителя Миг-35 и выступлением пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

Также главе Российского государства на полях МАКС-2021 представили новый легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Этот тактический самолет оснащен искусственным интеллектом, который может помогать летчику. Он обладает высокими летно-техническими характеристиками, и его сложно засечь радарами.