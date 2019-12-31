Путин посмертно наградил омского подростка медалью «За спасение погибавших»

Согласно документу, 14-летний юнармеец Артур Рахимов получил посмертно награду за смелость и решительность при спасении людей в экстремальных условиях. В апреле этого года подросток бросился помогать мальчикам, провалившимся под лед. Одному из них он смог помочь, однако сам выбраться из ледяной воды не смог.

19 декабря представитель центрального аппарата Следственного комитета России в торжественной обстановке вручил родителям юнармейца, погибшего, спасая других, медаль СК РФ «Доблесть и отвага».

По материалам следствия, дети поспорили, что смогут пройти на другой берег по тонкому льду. одна девочка смогла выбраться без посторонней помощи, а мальчики стали уходить под воду. Одного из них спас взрослый мужчина, других попытался спасти Артур Рахимов.