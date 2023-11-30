Общество 30 ноября 2023, 10:26 Путин пошутил о слезах Силуанова из-за дополнительных бюджетных трат Путин: новые бюджетные расходы вызовут у Силуанова слезы Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов «заплачет», когда узнает о просьбе провести новые расходы через федеральный бюджет. Об этом российский лидер заявил на встрече с молодыми учеными в Сочи, сообщил сайт Кремля.

Путин одобрил программу «Менделеевская карта», в рамках которой учащиеся школ и вузов получат бонусы и скидки. Так как бюджет уже приняли, провести через него новые расходы можно будет только после одобрения главы Минфина, подчеркнул он.

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«Надо Силуанову сказать: „Давай деньги“. Он сейчас будет плакать: „Денег нет“», — отметил российский лидер.

Он добавил, что поддержка школьников, студентов и аспирантов не станет большим обременением для государства.

По словам Путина, российские власти начали работать над повышением стипендий аспирантам. Выплата молодым ученым за приоритетные исследования может составить 75 тысяч рублей.

Ранее глава государства призвал добавить в образовательные программы изучение искусственного интеллекта. Он напомнил, что в Китае технологии ИИ осваивают уже в школе.