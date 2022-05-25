Путин посетит военных, пострадавших во время спецоперации

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит раненых участников спецоперации, которые проходят лечение в одном из военных госпиталей в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«[Президент] посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Путин всегда держит под контролем условия оказания помощи военнослужащим ВС РФ, сообщило РИА «Новости».

«Он постоянно занимается этой темой. График позволил съездить лично», — подчеркнул Песков.

Ранее Путин назвал гибель каждого российского солдата и офицера горем для всей страны. Он поручил оказать семьям, потерявшим близких, максимальную поддержку.

«Государство, регионы, предприятия сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им», — сказал он, выступая на параде Победы 9 Мая.

Тогда же Путин сообщил о подписании указа, по которому дети погибших и раненых военных получат дополнительную помощь.