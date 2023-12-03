Общество 03 декабря 2023, 15:27 Путин посетит один из регионов России Президент Путин посетит российский регион на следующей неделе Kremlin Pool/via Global Look Press

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Президент Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«На неделе президент отправится в поездку в один из регионов», — сообщили в эфире передачи.

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Также у российского лидера запланированы международные контакты. На предстоящей неделе глава государства проведет заседание по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин 1 декабря обновил состав Совета безопасности по правам человека и исключил из него адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Также в СПЧ больше не состоят журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.

Ранее президент провел по видео-конференц-связи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники встречи обсудили влияние технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. Докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.