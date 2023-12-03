03 декабря 2023, 15:27
Путин посетит один из регионов России
Президент Путин посетит российский регион на следующей неделе
Президент Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
«На неделе президент отправится в поездку в один из регионов», — сообщили в эфире передачи.
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Также у российского лидера запланированы международные контакты. На предстоящей неделе глава государства проведет заседание по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин 1 декабря обновил состав Совета безопасности по правам человека и исключил из него адвокатов Генри Резника и Шоту Горгадзе. Также в СПЧ больше не состоят журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.
Ранее президент провел по видео-конференц-связи оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники встречи обсудили влияние технологического суверенитета на обеспечение безопасности страны. Докладчиком выступил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.
Россия
Владимир Путин
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