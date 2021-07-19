Путин посетит авиасалон МАКС в Жуковском

Президент России Владимир Путин посетит церемонию открытия авиационно-космического салона МАКС в Жуковском 20 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент осмотрит передовые образцы российской авиатехники, также проведет совещание по авиастроению. Приветственное слово главы государства к гостям и участникам салона уже появилось на сайте МАКС.

В нем Путин отметил, что в этом году на полях салона можно будет увидеть такие новинки, как среднемагистральный лайнер МС-21-310, региональный турбовинтовой Ил-114-300 и преемник знаменитого Ан-2 — легкомоторный самолет ЛМС-901.

По мнению главы государства, эти и многие другие разработки являются подтверждением того, что авиакосмическая промышленность России активно развивается, сохраняя при этом лучшие традиции национальной конструкторской школы.

Этот МАКС станет уже пятнадцатым по счету. Он пройдет с 20 по 25 июля. Организаторами мероприятия выступили Минпромышленности и торговли РФ и госкорпорация «Ростех».