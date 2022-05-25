Путин посетил раненых участников спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин посетил военный госпиталь имени П. В. Мандрыка, навестив российских военнослужащих, раненных в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие Вооруженных сил России, получившие ранения в ходе специальной операции», — говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер лично пожал руку каждому участнику спецоперации. Вместе с ним присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее помощник президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин навестит военнослужащих в госпитале и пообщается с ними. Пресс-секретарь напомнил, что подобные мероприятия проводились и раньше.

Во время выступления на 9 Мая Путин подчеркивал, что гибель каждого солдата является горем для всей страны.