Президент России Владимир Путин поручит правоохранительным органам обеспечить безопасность Александра Сокурова, если его жизни будет что-то угрожать, но сейчас опасения преувеличены. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если это будет происходить, я не сомневаюсь в этом», — ответил он, имея в виду готовность Путина защитить Сокурова в случае реальных угроз, передал РБК.

На заседании Совета по правам человека Сокуров вступил с Путиным в дискуссию. Он заявил, что в стране наступил кризис федерализма, а республики Северного Кавказа стали националистическими. Так же он предложил не держать тех, кто больше не хочет идти вместе с Россией.

На следующий день после этого диалога глава Чечни Рамзан Кадыров написал, что на месте компетентных органов он бы дал Сокурову правовую оценку «на факт антигосударственного и экстремистского характера».

Позже правительство Чечни обратилось в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру в связи с его суждениями. Далее Сокуров написал обращение в СПЧ, в котором извинился за случившееся и признался, что друзья предостерегают его об опасности.