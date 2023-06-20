Общество 20 июня 2023, 19:41 Путин поручил запустить реконструкцию канала имени Москвы не позже 2025 года Президент Путин: реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству приступить к выполнению программы реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года. По его словам, в этом процессе должны участвовать заинтересованные регионы, сообщил ТАСС.

«Канал имени Москвы обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», — сказал он.

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Также глава государства отметил необходимость расширения программу судостроения до 2035 года с упором на пассажирский флот.

Путин принял участие в торжественной церемонии старта регулярного маршрута речного электротранспорта с причала «Киевский» на Москве-реке 20 июня. Маршрут соединит Киевский вокзал и причал на Шелепихинской набережной у жилого комплекса «Сердце столицы».