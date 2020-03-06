Путин поручил закрепить первоначальный взнос по ипотеке на уровне 10-15%

Путин велел правительству проработать вопрос по снижению первого ипотечного взноса до 10-15%. Это изменение коснется молодых семей, которые решили купить собственное жилье в рассрочку.

«Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Будем считать, что такое поручение (закрепить первоначальный взнос по ипотеке на уровне 10-15% — прим. ред.) уже есть. Это и технически надо организовать, и финансово посчитать, но это действительно правильно», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина на встрече с общественниками в Ивановской области.

Ранее в России ипотечная ставка начала стремительно снижаться. Несколько российских банков выдают жилищные кредиты менее чем под 8% годовых. Тем временем показатель долговой нагрузки (ПДН) в России превысил 50%. Это значит, что россияне, которые взяли ипотеку и при этом зарабатывают в месяц до 70 тысяч рублей, тратят на выплату кредита больше половины своего дохода.

Министр финансов России Антон Силуанов в феврале допустил снижение средней ипотечной ставки в России до 8% в 2020 году. Процентная ставка напрямую влияет на количество кредитов и на цены на жилье. И в одном и в другом случае наблюдается рост. Средняя сумма кредита на жилье с момента первой волны понижения ставки увеличилась на 10%.