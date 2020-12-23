Путин поручил удвоить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние выходные

Российские медики, которые будут работать с больными COVID-19 на новогодних каникулах, получат удвоенные выплаты. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Он напомнил, что за работу в праздники в России полагается двойная зарплата.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — приводит ТАСС слова Путина.

На совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и национальным проектам российский лидер напомнил, что эпидемическая ситуация в стране и риски пока сохраняются, так как масштабная вакцинация от коронавируса только началась. Президент поручил составить графики работы сферы здравоохранения в праздничные дни.

Дополнительные выплаты медикам за борьбу с коронавирусом ввели еще весной. В конце ноября правительство выделило 26,1 миллиарда рублей на поддержку врачей и младшего медперсонала и направило деньги в Фонд социального страхования. Теперь медики получают материальную помощь за борьбу с коронавирусом в виде специальных социальных выплат.