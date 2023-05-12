Общество 12 мая 2023, 15:07 Путин поручил сократить отток «человеческого капитала» за рубеж Президент России Путин поручил принять меры и сократить отток людей за рубеж РИА «Новости»

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Принять дополнительные меры для удержания россиян на родине поручил президент России Владимир Путин. Он подписал указ и внес изменения в Концепцию государственной миграционной политики страны. Документ опубликовали на портале правовой информации.

«Требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения за рубеж», — указал глава государства.

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В концепции отметили, что миграционный отток возрос в 2022 году из-за изменения социально-экономических условий. Один из разделов Путин дополнил нормой о создании условий для возвращения, в том числе из других стран, жителей Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Весной 2022 года из России уехали, по некоторым оценкам, от 120 до 170 тысяч IT-специалистов, из них 85% вернулись. Глава комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер сказал, что они приняли решение на эмоциях и многие приедут обратно.