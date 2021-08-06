Путин поручил следить за доходами бедных россиян и запускать меры поддержки

Правительство РФ займется регулярным мониторингом доходов бедных россиян и при необходимости будет принимать дополнительные меры социальной поддержки. Об этом распорядился президент РФ Владимир Путин.

Поручения главы государства по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам опубликовала пресс-служба Кремля.

Согласно документу, кабмин должен мониторить уровень доходов малообеспеченных россиян и не допускать еще большего снижения доходов этой категории населения.

Ранее Путин поручил скорректировать показатель по снижению бедности. Он отметил, что самый большой удар по экономике и доходам людей за последнее время нанесла пандемия коронавируса. В конце июля Росстат сообщил, что реальные доходы россиян показали рост. В годовом выражении он составил 6,8%.

Накануне в Госдуме предложили ввести для бедных россиян сертификаты для получения продуктов и лекарств. Номинальную стоимость такого сертификата предложили установить на уровне 30% от прожиточного минимума.