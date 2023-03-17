Общество 17 марта 2023, 18:44 Путин поручил системно заниматься вопросом водоснабжения Крыма Президент России Путин поручил системно заниматься вопросом водоснабжения Крыма РИА «Новости»

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Вопрос водообеспечения Крыма нуждается в системном подходе, поскольку актуален не только для полуострова, но и для всего Черноморского побережья. Об этом на совещании по социально-экономическому развитию Крыма сказал президент России Владимир Путин.

«Вопросы водоотведения и водоснабжения действительно важны — не только для самих жителей Крыма, но и для всех людей, приезжающих на полуостров для отдыха в течение полугода. Всем этим необходимо заниматься системно», — сказал он.

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Глава государства отметил, что эти проекты являются весьма капиталоемкими.

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«Поэтому нужно, чтобы необходимые средства выделяли своевременно и соблюдались все технологии. Прошу особое внимание уделить этому», — добавил президент.

Также Путин затронул тему строительства культурного центра в Севастополе.

«Там много вопросов, это огромный проект. Но все они решаемые. Прошу довести это дело до конца и в обозначенный срок», — заключил российский лидер.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия полностью решила вопрос с водоснабжением Крыма.