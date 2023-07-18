Общество 18 июля 2023, 06:48 Путин поручил Роскомнадзору остановить в интернете дискриминацию людей из-за национальности Президент Путин поручил усилить борьбу с дискриминацией в сети по признаку национальности РИА «Новости»

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В России усилят контроль над дискриминацией людей по национальному признаку в СМИ и интернете. Такое поручение Роскомнадзору и Генпрокуратуре России дал президент Владимир Путин, сообщили в Кремле.

«Принять дополнительные меры по недопущению распространения информации, дискриминирующей или унижающей человеческое достоинство по национальному признаку», — распорядился он по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям 23 мая.

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Эту задачу президент поручил Роскомнадзору и Генпрокуратуре России. Они усилят контроль над распространением такой информации и подготовят предложения по совершенствованию правоприменительной практики. Владимир Путин поручил доложить об исполнении до 1 сентября 2023 года.

Глава государства распорядился также изменить с учетом присоединения новых регионов стратегию национальной политики до 2025 года.