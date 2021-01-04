Путин поручил проработать вопрос о сертификатах для привитых «Спутником V»

«Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов», — говорится в тексте поручения.

Кабмин должен разработать варианты решения проблемы до 20 января, пишет RT. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно оформить дистанционно с 1 января. Он будет доступен в личном кабинете на сайте госуслуг. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что пока в документ будут вносить данные по вакцинации от коронавируса, а в будущем в нем могут появится данные и о других прививках.