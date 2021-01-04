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    04 января 2021, 13:30

    Путин поручил проработать вопрос о сертификатах для привитых «Спутником V»

    Андрей Иванов

    Владимир Путин дал задание правительству изучить вопрос выдачи сертификатов людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса отечественными препаратами. Список поручений президента России по итогам декабрьской пресс-конференции опубликовал сайт Кремля.
    Путин поручил проработать вопрос о сертификатах для привитых «Спутником V»

    «Правительству Российской Федерации… рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов», — говорится в тексте поручения.

    Кабмин должен разработать варианты решения проблемы до 20 января, пишет RT. Ответственным назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

    Сертификат о вакцинации от коронавируса можно оформить дистанционно с 1 января. Он будет доступен в личном кабинете на сайте госуслуг. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что пока в документ будут вносить данные по вакцинации от коронавируса, а в будущем в нем могут появится данные и о других прививках.